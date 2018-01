Przewoźnik lotniczy podkreślił, że pasażerowie Airbusa A319 są bezpieczni i objęci opieką na terenie terminalu.

Samolot Lufthansy (LH1365) wystartował o godz. 11.13 z Krakowa do Frankfurtu. Po ok. 40 minutach zawrócił do Krakowa. Na pokładzie było 47 pasażerów.

Rzeczniczka prasowa Kraków Airport Monika Pabisek poinformowała Polską Agencję Prasową, że lotnisko jest otwarte, operacje lotnicze odbywają się bez zakłóceń.