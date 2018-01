Chodzi o "projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

"Projekt jest w rzeczywistości nowelizacją nowelizacji ustawy o CIT i PIT z października zeszłego roku. Jego celem jest między innymi poprawienie niektórych przepisów zmienionych powyższą nowelą" - wyjaśnia PAP doradca podatkowy z Crido Taxand Łukasz Bączyk.

Z dokumentu przesłanego przez Ministerstwo Finansów do Stałego Komitetu Rady Ministrów wynika, że projekt został przygotowany pod koniec listopada zeszłego roku. Resort finansów prosił wówczas o niezwłoczne rozpatrzenie, bowiem chodzi o zmianę przepisów, które miały wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Zmiany nie udało się wprowadzić - regulacje, które MF chce zmienić zaczęły obowiązywać z początkiem tego roku.

Jak wskazało MF w dokumencie, projekt został przygotowany m.in. w związku z koniecznością przesunięcia o 6 miesięcy terminu wejścia w życie przepisów dotyczących utworzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Według MF, projekt odpowiada ponadto na postulaty firm rodzinnych i łagodzi wprowadzoną od 1 stycznia br. regulację dotyczącą rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. Proponowana obecnie zmiana umożliwia spadkobiorcom ponowne określenie wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych. Zgodnie z październikową nowelizacją, spadkobiercy zostali pozbawieni takiej możliwości.

"W odniesieniu zaś do środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych w drodze darowizny projekt pozwoli na zaliczenie w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od takich środków (wartości), zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, w przypadku, gdy środki te były wykorzystywane przez darczyńcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i obdarowany będzie wykorzystywał te środki w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej" - tłumaczy MF.

Zgodnie z propozycją MF, obdarowany będzie mógł przyjąć wartość składników majątku określoną przez darczyńcę i będzie mógł kontynuować ich amortyzację.

Ministerstwo wyjaśniło, że brak nowelizacji oznacza, że "od dnia 1 stycznia br. obdarowany zostanie pozbawiony prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (...) otrzymanych w formie darowizny".

Projekt przewiduje też, na wniosek MSWiA, zwolnienie z podatku przychodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od policji przez osoby chronione przez nią na podstawie ustawy o świadku koronnym. Chodzi o przychody tzw. małych świadków koronnych.

Zmiany dotyczą też doprecyzowania przepisów m.in. o opodatkowaniu dochodu ze zbycia akcji uzyskanych w ramach programów motywacyjnych; jednoznacznie mają wskazać też, że podatkowi nie podlega wniesienie do spółek i spółdzielni wkładów pieniężnych.

Projekt spotkał się z krytyką Rządowego Centrum Legislacji. Nie chodzi jednak o zarzuty merytoryczne, ale dotyczące legislacji. RCL zwraca uwagę w opinii do projektu (przygotowanej 1 grudnia zeszłego roku), że "w świetle zasady pewności prawa i zasady zaufania do państwa i stanowionego prawa wynikających z art. 2 Konstytucji, zastrzeżenia może budzić zarówno dokonywanie częstych zmian ustaw podatkowych, jak i +nakładające się+ na takie częste zmiany - wprowadzanie zmian ustaw nowelizujących ustawy podatkowe, jak czyni się to w opiniowanym projekcie".

"Takich piętrowych konstrukcji dokonywania zmian systemu prawnego nie można uznać za sprzyjające pewności prawa, co podkreślają też zasady tworzenia prawa, dopuszczając ich stosowanie jedynie +w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia luki w prawie" - zastrzega RCL.

W odpowiedzi na uwagi RCL resort finansów poinformował, że rozwiązania zawarte w projekcie służą poprawie sytuacji prawnej podatników oraz mają na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. "W konsekwencji, zmiany zaproponowane w projekcie są korzystne dla podatników" - podkreśla MF. Dlatego, zdaniem resortu finansów, przewidziane krótkie vacatio legis (projekt mówi o wejściu w życie zmian 1 stycznia br.) nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawa.

W grudniu Sejm i Senat poparły odroczenie o pół roku utworzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych, opowiadając się za odpowiednią nowelizacją ustawy tworzącej tzw. pakiet wierzycielski. Nowela zakłada, że Rejestr Należności Publicznoprawnych ma zacząć funkcjonować 1 lipca 2018 r., a nie 1 stycznia br., jak zapisano pierwotnie. Zmiana była potrzebna ponieważ, jak przekonywali w toku prac parlamentarnych jej autorzy - posłowie PiS, resort finansów potrzebuje więcej czasu m.in. na dostosowanie systemów informatycznych do utworzenia Rejestru.

Rejestr ma zawierać informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. Powstanie Rejestru miało zapewnić m.in. szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Bożena Dymkowska