- Żyjemy w czasach, w których przepływ informacji i dezinformacji stał się niemal przytłaczający. Dlatego też musimy zapewnić naszym obywatelom narzędzia, dzięki którym będą w stanie zidentyfikować fałszywe informacje i zarządzać otrzymywanymi informacjami - narzędzia, które pozwolą poprawić zaufanie w internecie - oświadczył wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Bruksela zdecydowała, że powoła grupę ekspertów wysokiego szczebla reprezentujących środowiska akademickie, platformy internetowe, media informacyjne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Zespół ten wraz z wynikami konsultacji ma wnieść wkład do opracowania unijnej strategii mającej zapobiegać rozprzestrzenianiu fałszywych informacji.

Wiceszef KE ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip zwrócił uwagę na konieczność zbalansowanego podejścia do tego problemu, które będzie uwzględniało kwestie wolności wypowiedzi, pluralizmu mediów oraz prawa dostępu obywateli do zróżnicowanych i wiarygodnych informacji.

Do udziału w konsultacjach publicznych Komisja zaprosiła obywateli, platformy mediów społecznościowych, organizacje informacyjne, w tym nadawców, media drukowane, agencje informacyjne, media internetowe i serwisy weryfikujące fakty, a także naukowców i organy publiczne.

Opinie i uwagi można przedstawiać do połowy lutego. Mają one dotyczyć trzech głównych obszarów: pierwszy to w jaki sposób obywatele i zainteresowane podmioty postrzegają fałszywe informacje, jak dowiadują się o dezinformacji w internecie oraz w jakim stopniu ufają poszczególnym środkom przekazu.

Drugi dotyczy działań podjętych do tej pory przez platformy, przedsiębiorstwa informacyjne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji w internecie.

Trzeci obszar dotyczy możliwych przyszłych działań mających zapewnić obywatelom łatwiejszy dostęp do rzetelnych i zweryfikowanych informacji oraz zapobiegać szerzeniu się dezinformacji w internecie.

- Przedmiotem konsultacji są jedynie fałszywe informacje i dezinformacja w internecie, których treść nie jest sama w sobie niezgodna z prawem i w związku z tym nie jest objęta istniejącymi unijnymi lub krajowymi działaniami prawodawczymi i samoregulacyjnymi - zastrzegła KE.

Komisja zaprasza też ekspertów do zgłaszania chęci udziału w pracach grupy ds. fałszywych informacji. Będą oni doradzać KE i pomogą jej m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, określić role i obowiązki poszczególnych stron, uchwycić międzynarodowy wymiar tego zjawiska oraz sformułować zalecenia.

W czerwcu 2017 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Komisję do przeprowadzenia szczegółowej analizy obecnej sytuacji oraz ram prawnych w odniesieniu do fałszywych informacji. Zachęcił ją również do sprawdzenia możliwości działań legislacyjnych mających ograniczyć rozprzestrzenianie się fałszywych treści.