Składająca się z siedmiu kobiet i trzech mężczyzn grupa uciekinierów została zatrzymana przez chińską policję w mieście Szenjang na północnym wschodzie Chin. Wśród uciekinierów jest czteroletnie dziecko.

Rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying oświadczyła na wtorkowej konferencji prasowej, że nie zna szczegółów sprawy. Zapewniła, że Pekin w takich przypadkach konsekwentnie kieruje się prawem międzynarodowym, krajowym oraz humanitarnym. Rzecznik MSZ w Seulu Roh Kyu-deok zapewnił, że "bacznie obserwuje" sytuację.

Jak zaznacza Reuters, zdaniem władz w Pekinie uciekinierzy z Korei Północnej to nielegalni imigranci, którzy opuszczają swój kraj ze względów ekonomicznych. Uciekinierzy nie są traktowani przez Chiny jako uchodźcy. Z kolei Pjongjang uznaje ich za przestępców.

"Odsyłanie uciekinierów z powrotem za granicę sprawia, że Pekin jest współwinny tortur, przymusowej pracy i, w niektórych przypadkach, egzekucji, których doświadczały osoby odsyłane do Korei Płn." - ocenił Phil Robertson, ekspert do spraw Azji organizacji Human Rigths Watch.

"Chiny powinny wypuścić te osoby i pozwolić im na to, by udały się do innego kraju, w którym będą mogły otrzymać potrzebną pomoc" - zaznaczył.

Zdecydowana większość mieszkańców Korei Północnej uciekających do Chin próbuje przedostać się do Korei Południowej. Według szacunków władz w Seulu w kraju obecnie mieszka ok. 31 tys. uciekinierów z Północy.

Pracownik konsulatu Korei Płd. w Szenjangu ocenił, że w ostatnim czasie przekraczanie granicy z Chinami stało się dla uciekinierów z Północy jeszcze trudniejsze ze względu na zwiększone środki bezpieczeństwa w związku z odbywającym się w październiku zjazdem Komunistycznej Partii Chin.(PAP)