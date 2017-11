Szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel spotkał się z ministrem rolnictwa Republiki Iraku Falahem Hassanem Zaidanem, który przebywa w Polsce w ramach irackiej oficjalnej wizyty pod przewodnictwem prezydenta Republiki Iraku Fu'ada Masuma Khadera.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim omówienie możliwości rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa.

"Podczas rozmów ustaliliśmy obszary, w których chcemy współpracować. Jak obiecał minister Zaidan, w najbliższych dwóch tygodniach otrzymamy projekt memorandum. My również przedstawimy swoje propozycje i sądzę, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy takie memorandum zostanie podpisane" - powiedział Jurgiel po spotkaniu ze swoim irackim odpowiednikiem.

Dodał, że Polska zabiega o otwarcie irackiego rynku wołowiny i drobiu, co jest dla naszego kraju bardzo ważne.

"Deklarowaliśmy także współpracę w zakresie postępu naukowego, innowacji, przekazywania doświadczeń instytutów i gospodarstw rolnych, co z kolei jest bardzo potrzebne Irakowi" – powiedział Jurgiel.

Podczas spotkania minister Zaidan mówił o konieczności podjęcia przez Irak znaczących inwestycji w celu odbudowy sektora rolno-spożywczego. Wyraził nadzieję na zaangażowanie polskich podmiotów w modernizację irackiego rolnictwa.

"To bardzo dla nas ważna wizyta. Pragniemy odbudować nasze relacje handlowe. Irak był jednym z najważniejszych partnerów Polski na Bliskim Wschodzie w latach 70. i 80. Chcemy właśnie wrócić do tego poziomu a nawet jeszcze go zwiększyć" – podkreślił iracki minister rolnictwa.

Obaj ministrowie uważają, że jest potrzeba podpisania porozumienia o współpracy w dziedzinie rolnictwa między Polską a Irakiem.

W 2016 r. wielkość eksportu artykułów rolno-spożywczych do Iraku wyniosła 27,7 mln euro, co oznaczało 13-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. W 2016 r. polskie sery i twarogi były najważniejszym polskim produktem eksportowanym na rynek iracki.(PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Marek Michałowski