Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Furman, wszyscy, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniach, muszą dokonać rezerwacji na konkretny termin.

"Szkolenia prowadzone będą w każdy wtorek listopada, czyli 7., 14., 21., i 28. we wszystkich urzędach skarbowych na Podkarpaciu. Osoby zainteresowani udziałem w szkoleniu powinni dokonać rezerwacji na jeden z tych terminów, kontaktując z właściwym urzędem skarbowym" – dodała.

Dane kontaktowe znajdują się na stronie każdego urzędu skarbowego.

Furman zaznaczyła, że celem szkoleń będzie przybliżenie tematyki przekazywania ewidencji zakupu i sprzedaży w postaci elektronicznej, czyli JPK.

Rzeczniczka przypomniała, że Jednolity Plik Kontrolny wprowadzany jest stopniowo - objął już przedsiębiorców dużych, średnich i małych. Od 1 stycznia 2018 r. zostanie rozszerzony również na mikroprzedsiębiorców.

Mikroprzedsiębiorcami są osoby prowadzące firmy, zatrudniające do 10 osób i osiągające obrót roczny do 2 mln euro, do tej kategorii zalicza się także jednoosobowe działalności gospodarcze.

JPK to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Jacek Ensztein