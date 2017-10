Szef resortu zadeklarował, że tego typu wydarzenia programistyczne są dla resortu finansów okazją do pozyskiwania zdolnych osób do tego, „żeby uszczelniać system podatkowy, ale też usprawniać system gospodarczy, w szerokim znaczeniu tego słowa”.

„My chcemy przy tym być, chcemy współpracować i chcemy łowić takie talenty, podobnie jak FBI czy MI5 na takich eventach, jak ten” - wskazał Morawiecki. „Myślę, że im więcej będzie takich Batmanów walczących o lepsze państwo, tym to państwo będzie lepsze” - dodał.

"Jestem przeszczęśliwy, że udaje się włączyć pasjonatów, programistów w zadanie niezwykle ważne, bo dla mnie, to jest troszeczkę taka walka dobra ze złem - jakkolwiek by to patetycznie i manichejsko nie brzmiało - to ja wierzę w to gorąco, że mamy do czynienia z czymś takim, jak Batmani (...) walczymy w tych ciemnych mocach Gotham City, i staramy się rzeczywiście znaleźć najlepsze rozwiązania dla sprawnego państwa, dla usprawnienia państwa" - zaznaczył wicepremier.

Podkreślił, że cieszy się z tego, że w wydarzeniu biorą udział kobiety. "Myślę, że znajdą takie rozwiązania, jakich panowie nie znajdą" - zaznaczył Morawiecki. Dodał, że obecnie świat algorytmów i informatyki jest "coraz ważniejszy w budowaniu poważnego państwa".

"Ważniejszy niż ryzy papieru, legislacja, którą tworzymy. A Polska ma cudownych, wspaniałych programistów" - przekonywał wicepremier.

Morawiecki zadeklarował, że poprzez udział w tego typu imprezach resort finansów chce „rekrutować dobrych ludzi i w ogóle poszerzać tego typu współpracę”. Zapowiedział, że w grudniu w Warszawie Ministerstwo Finansów zorganizuje wydarzenie dla programistów MinFinTech, na którym będzie szukać talentów.

"Wszyscy są niezwykle utalentowani, ale szukamy też ludzi, którzy chcą się specjalizować w tematyce skarbowej, podatkowej, VAT-owskiej, międzynarodowych przepływach finansowych. Ten dzisiejszy świat finansowy, podatkowy jest na takim zakręcie, gdzie coraz więcej aplikacji (…) zmienia rzeczywistość całego sektora finansowego i bankowego” - opisywał.

Dwudniowy krakowski hackaton "HackYeah", w którym uczestniczą m.in. programiści, graficy i kierownicy projektów z obszaru technologii informacyjnej (IT) z wielu krajów świata jest – według organizatorów - największą stacjonarną imprezą tego typu w Europie.

Podczas hackathonu odbywa się pierwszy etap konkursu „MinFinTech”, organizowany wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową (KAS) i spółkę Aplikacje Krytyczne (autor rozwiązań cyfrowych dla KAS). Wybranym laureatom konkursu Ministerstwo Finansów zaproponuje udział w 2. etapie "MinFinTech".

Zadaniem konkursu, jak wyjaśnił resort finansów, jest wybranie najlepszych specjalistów z sektora IT i CS, którzy dołączą do zespołu analityków Data Science i programistów na co dzień zwalczających wyłudzenia VAT. Efektem ma być przygotowanie "w pełni funkcjonalnego rozwiązania informatycznego".

"+MinFinTech+ to pierwszy tego typu konkurs, zorganizowany w całości przez resort finansów. Ma on również przedstawić szerszej publiczności codzienne wyzwania, które stają przed administracją skarbową i dotyczą przeciwdziałania wyłudzeniom VAT" – wskazano.