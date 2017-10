Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 października, ale wnioski można było składać od początku sierpnia.

"Pamiętajmy, że świadczenie z wyrównaniem otrzymają te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października – powiedział Sipiera w czwartek na konferencji prasowej i przypomniał tym, którzy chcą złożyć wniosek, że "mają na to jeszcze kilka dni".

Złożenie wniosku w październiku gwarantuje, że świadczenie będzie wypłacone do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Jak powiedział wojewoda, od 1 sierpnia do 20 października mieszkańcy Mazowsza złożyli 376 tys. 514 wniosków na nowy okres świadczeniowy. Najwięcej wniosków złożono w Warszawie – 100 tys. 834.

"W sumie od początku funkcjonowania programu do ponad 391 tys. mazowieckich rodzin trafiło 5,03 mld zł" – powiedział Sipiera.

Jak wyliczał, spośród ponad 100 tys. wniosków, które zostały złożone w Warszawie, największa liczba wpłynęła do dzielnic: Białołęka (10 tys. 775), Mokotów (9 tys. 684), Ursynów (9 tys. 287), Praga Południe (9 tys. 279). Na Mazowszu najwięcej wniosków złożono w Radomiu – ponad 14 tys., Płocku – ponad 7 tys., Piasecznie – ponad 7 tys. oraz w Siedlcach – 5 tys. 677.

W nowym okresie świadczeniowym główne zasady programu "Rodzina 500 plus" pozostały bez zmian; wciąż jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Kryterium dochodowe obowiązujące przy pierwszym dziecku wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wsparcie w ramach programu jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Korzystanie ze wsparcia w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Dotyczy to zarówno rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).