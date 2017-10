Będzie ono wykorzystane w materiałach promocyjnych, folderach, na mapach i tablicach informacyjnych.

„Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” to 15. polski obiekt na liście światowego dziedzictwa UNESCO, pierwszy w woj. śląskim. Wpis obejmuje pozostałości po dawnych kopalniach - wyrobiska i szyby górnicze, wyjątkowy w skali świata system odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej oraz elementy krajobrazu kulturowego - w sumie 28 obiektów.

Jak poinformował we wtorek Grzegorz Rudnicki z SMZT, czarno-białe logo składa się ze znaku i nazwy UNESCO, znaku Światowego Dziedzictwa oraz dwujęzycznej nazwy miejsca i roku wpisu na najważniejszą na świecie listę zabytków. Jak podkreśla Polski Komitet ds. UNESCO, nie można zmieniać proporcji, tekstu i kolorystyki emblematu. Nie wolno także stosować części logotypu ani go skracać.

„Oznacza to, że na wszystkich materiałach promocyjnych będziemy umieszczać pełne logo z dwujęzycznym tytułem wpisu. Trzeba będzie to robić umiejętnie, bo tytuł wpisu do krótkich nie należy. Jeżeli dodamy do tego angielską jego część, to wyjdzie nam bardzo rozbudowany emblemat” - zauważył Rudnicki.

Pismo przewodnie, wytyczne operacyjne i informacje techniczne dotyczące nowego logo, a także zakres wykorzystywania emblematu Światowego Dziedzictwa, tarnogórski magistrat i SMZT otrzymali od Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Sławomira Ratajskiego.

Logo może być wykorzystywane na materiałach informacyjnych, stronach internetowych, ulotkach, katalogach, blankietach firmowych, folderach i mapach. Zgodnie z wymogami, muszą to być materiały nieodpłatne. Emblemat Światowego Dziedzictwa stosować można także na tablicach informacyjnych i drogowskazach.

Logo zasadniczo nie może być natomiast umieszczane na pamiątkach przeznaczonych do sprzedaży, np. koszulkach czy kubkach, ten zakaz dotyczy także pamiątek rozdawanych bezpłatnie. Od tej reguły przewidziane są jednak wyjątki - by móc legalnie umieszczać znak UNESCO na pamiątkach, konieczne są uzgodnienia z Sekretariatem UNESCO w Paryżu, dokonywane we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO.

Jak podał Rudnicki, logo zostało już umieszczone na nowych ulotkach, a za kilka tygodni pojawi się na nowych stronach internetowych Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga – najbardziej znanych zabytków w Tarnowskich Górach. Na początku grudnia SMZT chce uruchomić nową witrynę kopalni, a stronę internetową sztolni do końca br. Tablica z emblematem UNESCO wkrótce pojawi się na elewacji budynku kopalni, a później także przy innych wpisanych na Listę UNESCO atrybutach.

Decyzja o wpisaniu zabytków Tarnowskich Gór na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zapadła w lipcu w Krakowie, podczas obywającej się tam 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

edytor: Paweł Tomczyk