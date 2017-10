Waszczykowski: ONZ nie może regulować aborcji na świecie

Kwestia aborcji należy do prerogatyw państw i poszczególnych rządów, a nie instytucji międzynarodowych - podkreślił w poniedziałek szef MSZ Witold Waszczykowski, odnosząc się do stanowiska Polski przesłanego do Komitetu Praw Człowieka ONZ ws. przerywania ciąży.