Przypominając, że od rozpoczęcia jego kadencji uchwalono już 50 nowych ustaw, Trump zaznaczył: "Mam także inną ustawę, ustawę o rozwoju ekonomicznym, o której sądzę, że będzie fantastyczna. Ustawę, o której nikt nie wie. O której wy dowiadujecie się jako pierwsi. Z zachętami dla rozwoju ekonomicznego spółek. Z zachętami dla spółek, by pozostały tutaj".

Prezydent dodał, że firmy utrzymujące miejsca pracy na miejscu zostaną wynagrodzone, a te przenoszące działalność za granicę "mocno ukarane".

"To zarówno marchewka, jak i kij. To zachęta do pozostania. Ale sięgnie to zapewne dalej - jeśli wyjedziesz, to bynajmniej nie sądź, że będziesz mógł sprzedawać w naszym kraju swoje produkty" - powiedział Trump.

W trakcie swej ubiegłorocznej kampanii wyborczej Trump zapowiadał, że wstrzyma odpływ miejsc pracy z USA i sprawi, że firmy, które wcześniej wycofały się ze Stanów Zjednoczonych, powrócą tam. Trump wskazywał także na konieczność kompleksowej reformy systemu podatkowego, tak by wysokie obciążenia podatkowe nie skłaniały firm do przenoszenia swej działalności za granicę.