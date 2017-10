Jak przekazał w poniedziałkowej informacji Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, tegoroczny wrzesień był najlepszym w historii tego lotniska we wszystkich segmentach ruchu - regularnym i czarterowym, jak i ogółem. Jednocześnie był to piąty z kolei miesiąc, w którym wzrost ruchu ogółem kształtował się na poziomie powyżej 20 proc. rok do roku.

Zgodnie z przedstawionymi przez Adamczyka danymi, we wrześniu br. w Katowicach obsłużono ogółem 482,8 tys. podróżnych – 90,6 tys. więcej niż przed rokiem (wzrost sięgnął 23,1 proc.). Z siatki połączeń regularnych skorzystało 228,4 tys. pasażerów, o 30,9 tys. więcej niż we wrześniu 2016 r. (wzrost o 15,6 proc.) W ruchu czarterowym odprawiono 254,1 tys. podróżnych, o 61,5 tys. więcej niż przed rokiem (wzrost o 31,9 proc.).

„Znakomite wyniki ruchu pasażerskiego w sezonie czarterowym sprawiły, że zweryfikowaliśmy tegoroczną prognozę liczby obsłużonych podróżnych” - wskazał cytowany w informacji prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, Artur Tomasik. Przypomniał, że na początku roku, w optymistycznym wariancie szacunki sięgały ok. 3,7 mln odprawionych pasażerów.

„W związku z tym, że od maja br. Katowice Airport jest liderem procentowego wzrostu ruchu wśród dużych polskich lotnisk, podwyższyliśmy prognozę, która teraz zakłada, że w skali roku obsłużonych zostanie ponad 3,8 mln pasażerów. Według nowej prognozy w bieżącym roku, w porównaniu z minionym, ruch wzrośnie o ok. 600 tys. podróżnych; tym samym będzie to najlepszy w historii Katowice Airport przyrost liczby pasażerów rok do roku” - zaznaczył Tomasik.

Dotąd, od początku roku z katowickiego lotniska skorzystało już 3,1 mln pasażerów - o 532 tys. więcej niż w tym samym okresie 2016 r. (wzrost o 20,4 proc.). W tym czasie w ruchu regularnym z i do Pyrzowic podróżowało 1,8 mln osób - o 209 tys. więcej (wzrost o 12,9 proc.), a w ruchu czarterowym blisko 1,3 mln osób - o 324 tys. więcej (wzrost o 33,4 proc.).

W zimowym rozkładzie lotów z Katowic ma zostać uruchomionych pięć nowych połączeń regularnych. 29 października br. linia Ryanair ma wykonać pierwsze loty z Pyrzowic do Aten, Edynburga i na lotnisko Mediolan-Malpensa. Z kolei Wizz Air dzień później zainauguruje trasę na lotnisko Ovda w Izraelu, a 2 listopada do Agadiru w Maroku.

Aby poprawić przepustowość istniejącej infrastruktury władze katowickiego lotniska przygotowują na przyszły rok rozbudowę i przebudowę tamtejszego głównego obiektu - pochodzącego z 2007 r. terminalu B. W poprzednich latach GTL przebudowało już najstarszy terminal A, zbudowało też od podstaw nowy terminal C, wykorzystywany jako hala przylotów.

Port prowadzi też m.in. inwestycję związaną z przekształceniem starej drogi startowej w drogę kołowania oraz dostosowaniem pola manewrowego portu do II kategorii operacji lotniczych. Zakończenie tego projektu jest planowane na styczeń 2018 r. Lotnisko rozbuduje też płytę postojową cargo przed nową bazą cargo w południowo-wschodniej części portu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej buduje w Katowicach nową wieżę kontroli lotów, która ma być gotowa do pracy pod koniec 2018 r. Trwają też przygotowania do uzbrojenia zachodniego (pomocniczego) podejścia do nowej drogi startowej w system ILS. Dzięki temu, Katowice będą pierwszym lotniskiem regionalnym w Polsce z tym systemem na obu podejściach do drogi startowej.

W połowie br. spółka Chopin Airport, która przy katowickim lotnisku postawi hotel marki Moxy, podpisała umowę z generalnym wykonawcą. W obiekcie, który ma przyjąć pierwszych gości w przyszłym roku, znajdzie się sto pokoi.

W perspektywie 20 lat lotnisko Katowice prognozuje obsługę 7,4 mln pasażerów rocznie.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Dorota Skrobisz