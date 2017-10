KE nałożyła na litewskie koleje grzywnę ok. 28 mln euro za łamanie przepisów ochrony konkurencji poprzez usunięcie odcinka torów łączącego Litwę z Łotwą. Spowodowało to, że Orlen został zmuszony do korzystania z dłuższej drogi, by przewozić ładunki na Łotwę.