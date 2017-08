MRPiPS przypomina, że świadczenie wychowawcze nie jest przyznawane bezterminowo - aby je otrzymywać, co roku trzeba składać wniosek. Złożenie go w sierpniu daje gwarancję ciągłości wypłaty wsparcia.

Rafalska: Samorządy poradzą sobie z obsługą wniosków z programu 500 plus

Rafalska zwróciła uwagę w rozmowie z PAP, że samorządy mają doświadczenie z obsługą wniosków o świadczenie z programu 500 plus i powinny poradzić sobie z tym zadaniem w tym roku. "Samorządy dobrze sobie poradziły w tym okresie, w którym startowaliśmy z tym programem. On był o wiele trudniejszy, bo to był pierwotny start, uczyliśmy się tego, samorządy uczyły się wydawania decyzji, obsługi tego programu. Dobrze sobie z tym poradziły, więc dzisiaj mądrzejsze o te doświadczenia, mające dobre praktyki, myślę, że jeżeli tego nie zbagatelizują, a wiemy już, że się sumiennie do tego przygotowują, to powinny sobie poradzić" - mówiła.

Według minister, wraz z rozpoczęciem nowego okresu składkowego w urzędach nie powinny tworzyć się kolejki. "Jesteśmy w sierpniu, okresie wakacyjnym, a więc część rodzin jest jeszcze na wakacjach, bo dzieci mają jeszcze przerwę w roku szkolnym, przerwę urlopową i wakacyjną, to nawet jeśli gdyby wszyscy chcieli (złożyć wniosek - PAP) to nie przebywają w swoim miejscu zamieszkania, więc myślę, że te kolejki nam się płynnie rozładują. Ale nie lekceważymy tego, stajemy, jak to żartobliwie mówię, na rzęsach, aby dopilnować tej dobrej organizacji i obsługi tego zadania" - oświadczyła.

MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia 500 plus. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata za październik nastąpi do 31 października.

Jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpią nie później niż do 30 listopada.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku. Wnioski składane od lutego będą rozpatrywane na bieżąco. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Zatem - jak przypomina MRPiPS - złożenie wniosku później niż w październiku skutkować będzie tym, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku - bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Od 1 sierpnia można składać wnioski także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Wchodząca 1 sierpnia w życie ustawa ujednoliciła okresy zasiłkowe dla tych świadczeń oraz 500 plus.