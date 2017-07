Lubuskie: Zablokowana DK 24, dwie ofiary śmiertelne

Po wypadku autobusu i auta osobowego zablokowana jest DK 24 w okolicy m. Przytoczna (Lubuskie). Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu, do którego doszło we wtorek ok. godz. 19, zginęły dwie osoby.