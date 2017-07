W poniedziałek prezydent poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział natomiast podpisanie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy. We wtorek rano zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że prezydent złożył już podpis pod nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Budka we wtorek w programie "Rzecz o polityce" portalu rp.pl ocenił, że podpisanie przez prezydenta ustawy o ustroju sądów powszechnych to "bardzo zła decyzja, jeśli chodzi o oddanie sądów w ręce ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry". Jego zdaniem poprzez ten podpis "minister, czyli polityk, otrzymał bardzo sprytne narzędzie do wpływania na polskich sędziów".

W ocenie Budki podpisanie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych to "dosyć dziwna decyzja z punktu widzenia całości". "Chyba, że prezydent będzie chciał razem z ustawami, które zapowiedział, przedłożyć projekt zmian w sądach powszechnych".

Poseł PO dopytywany, dlaczego jego zdaniem prezydent zdecydował się na zawetowanie ustawy o SN oraz nowelizacji ustawy o KRS stwierdził, że prezydent "po pierwsze wystraszył się protestów, bo zobaczył, że to nie jest spór +opozycja-rządzący+, to jest spór o wartości, spór o to, że Polacy nie zgadzają się na upartyjnienie sądów". W ocenie Budki prezydent zawetował ustawy także z obawy, że "jednak straci poparcie". "Prezydent Duda nie ma szans, by wygrać jakiekolwiek wybory tylko z poparciem środowiska PiS" - uważa poseł PO.

Budka pytany, czy opozycja wystąpi z prośbą o spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w celu rozmów o projekcie ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, poseł PO powiedział: "tak, będziemy chcieli spotkania z prezydentem Dudą, jeżeli prezydent będzie miał swoje projekty ustaw, żebyśmy mogli komplementarnie o nich rozmawiać". "Najpierw konkrety ze strony prezydenta. Zapowiedział zmiany, więc czekamy na jego propozycje" - dodał.

Dopytywany, o propozycje ustaw ze strony opozycji Budka wyjaśnił, że opozycja ma "bardzo dobry projekt ustawy autorstwa stowarzyszenia Iustitia, który był wnoszony przez posłów opozycji: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL". "Ponowimy ten projekt" - dodał.