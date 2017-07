Pan prezydent podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność, nie mogę antycypować tego, co uczyni - tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odpowiedział na pytanie o możliwe decyzje prezydenta Andrzeja Dudy co do ustawy o SN oraz nowel ustaw o KRS i Prawa o ustroju sądów powszechnych.