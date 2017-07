Jesteśmy u pana w gabinecie na II piętrze Europejskiego Centrum Solidarności, na zdjęciach w całym ECS wszędzie pan.

Myśli pani, że zaczną mnie wycinać z tych zdjęć?

Hm.

To proszę bardzo, niech wycinają. Zrobili mnie agentem, i to kto - Kaczyńscy - to niech teraz sobie wycinają. Kaczyński w Sejmie mówił do ludzi: jesteście kanaliami... A ja powiem, że on jest kanalią. Jego brat Lech też był kanalią. Nikt ich nie lubił, nikt nie chciał z nimi pracować.

Pan chciał.

Wziąłem ich, bo byłem mocny, silny. Zbudowałem ich

