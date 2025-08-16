W piątek prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Po tych rozmowach przywódcy europejscy uczestniczyli w sobotę w dwóch naradach online. Najpierw połączyli się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Później naradzali się we własnym gronie. W pierwszej rozmowie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, a w drugiej - premier Donald Tusk.

Adam Szłapka podczas sobotniej konferencji prasowej w Warszawie podkreślił, że dla europejskich liderów istotne jest, by Ukraina pozostała suwerennym państwem bez ograniczeń w siłach zbrojnych, czy relacji z państwami trzecimi, w tym ewentualnego wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej. - Ważne jest też to, żeby kwestie terytorialne zależały od Ukrainy. Mówiąc w skrócie, stanowiskiem państw europejskich jest: „nic o Ukrainie bez Ukrainy” - powiedział rzecznik rządu.

Zapewnił, że rząd jest w kontakcie z pałacem prezydenckim, by zachować jedność w kwestiach bezpieczeństwa. - Stanowisko polskie musi być jednolite (...) Jesteśmy w kontakcie, tak że tutaj współpraca na pewno będzie zachowana - zadeklarował Szłapka. Nie zdradził jednak z kim w kancelarii prezydenta kontaktuje się rząd. - Jesteśmy w kontakcie, to już bez znaczenia kto. Kancelaria prezydenta jest w kontakcie z rządem - zapewnił.

Spytany, czy dojdzie do rozmowy prezydenta z premierem odparł, że jeśli będzie taka potrzeba to „takie kontakty będą”. - Już zaplanowana jest przecież rozmowa na 27 sierpnia, tak że kontakty robocze na odpowiednich szczeblach oczywiście będą - zapewnił.

Podkreślił, że rządowi zależy na tym, by „zakończyć rozlew krwi i tę wojnę”. - W tej sytuacji należy wspierać Ukrainę. Ukraina musi mieć twarde gwarancje i nie może zostać pozostawiona sama - zaznaczył Szłapka.

Trump spotkał się w piątek z Putinem na terenie bazy wojskowej Elmendorf-Richardson na Alasce. Po spotkaniu obaj przywódcy wygłosili oświadczenia, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Obaj liderzy określili swoje spotkanie jako „konstruktywne”, ale po zakończeniu rozmów nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zaznaczył, że zgodził się z Putinem w wielu sprawach, lecz kilka ważnych kwestii pozostało nierozwiązanych. (PAP)