Premier: Przeprowadzimy reformę wymiaru sprawiedliwości do końca

Premier zabrała głos po tym, jak Sejm zdecydował o przejściu do drugiego czytania projektu ustawy o Sądzie Najwyższym bez odsyłania go do prac w komisji.źródło: Agencja Gazeta

autor zdjęcia: Fot. Sławomir Kamiński Agencja Gazeta