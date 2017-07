Prezydent USA dodał, że program nuklearny KRLD stanowi poważny problem - podała AFP, powołując się na swojego dziennikarza obecnego na początku spotkania.

Według Reutersa Trump przyznał, że powstrzymanie programu nuklearnego Pjongjangu może zająć trochę czasu, ale wyraził przekonanie, że wspólnymi wysiłkami Waszyngton i Pekin zdołają w końcu osiągnąć sukces w tej sprawie.

Trump zapewnił, że docenia to, co Xi uczynił do tej pory w sprawie powstrzymania północnokoreańskich ambicji nuklearnych.

Reuters przypomina, że gdy we wtorek Korea Płn. ogłosiła zakończoną sukcesem próbę międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM), który mógłby dosięgnąć amerykańskich stanów Alaska i Hawaje, Trump okazał pewne zniecierpliwienie opieszałymi działaniami Pekinu w sprawie zbrojeń Pjongjangu.

Oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua odnotowała po spotkaniu, że przywódcy Chin i USA przedyskutowali na marginesie G20 "sprawy dotyczące globalnych punktów zapalnych". Agencja dodała, że Xi powiedział Trumpowi, iż silniejsze więzi chińsko-amerykańskie są dobre dla stabilności w złożonym współczesnym świecie. (PAP)