Jak podała firma w komunikacie, nowa stacja Warszawa Zachodnia będzie bardziej funkcjonalna, pozbawiona barier architektonicznych i dobrze przygotowana do obsługi pasażerów. "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na projekt modernizacji stacji. Przebudowa zaplanowana jest na 2019 r." - poinformowano.

Według PKP PLK projekt zakłada zmiany na stacji w obszarze obsługi pasażerów oraz w zakresie technicznym i bezpieczeństwa. "Uwzględnia integrację komunikacji miejskiej i kolejowej, w zakresie przewozów aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych. Powstanie multimodalny węzeł komunikacyjny. Linia średnicowa będzie przystosowana do zwiększonej liczby pociągów. Stworzone zostaną nowe możliwości połączeń na linii Piaseczno – Legionowo" - napisano w komunikacie.

"Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia wpisuje się także w program poprawy dworców kolejowych. To zwiększenie komfortu pasażerów korzystających z przewozów aglomeracyjnych, regionalnych i międzyregionalnych. Warszawa Zachodnia będzie dobrą wizytówką kolei na styku połączeń między wschodem a zachodem" – wskazał, cytowany w komunikacie, wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel.

Jak podały PKP PLK, na stacji przebudowane zostaną istniejące perony oraz dobudowany jeden dodatkowy. Pasażerowie będą korzystać z hali peronowej. Całkowicie zmieni się przejście podziemne. Będzie wyższe i szersze oraz zostanie połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Przejście doświetlą świetliki umieszczone na peronach. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

"Warszawa Zachodnia jest stacją o największym ruchu pociągów pasażerskich w kraju. W kolejnych latach liczba pasażerów będzie tu wzrastać. (...) Warszawa Zachodnia otwiera także jedną z najważniejszych inwestycji, czyli przebudowę linii średnicowej w Warszawie. Przygotowuje ją realizowana obecnie modernizacja linii obwodowej" – poinformował cytowany w komunikacie prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel.

Projekt modernizacji stacji za ponad 14 mln zł wykona firma Torprojekt Sp. z .o.o. Prace nad dokumentacją zakończą się w I kwartale 2019 r. W II kwartale 2019 r. planowane są prace budowlane. Zakończenie inwestycji w IV kw. 2021 r. - poinformowały PKP PLK.

Według PKP PLK szacowany koszt modernizacji stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia" realizowanego z udziałem środków unijnych to 500 mln zł. Wysokość dofinansowania to około 80 proc.

Jak poinformował na czwartkowej konferencji prasowej prezes Merchel, PKP PLK planują też ogłoszenie w tym roku przetargów na 6 mld zł. Dodał, że rozliczenia z wykonawcami, które w tym roku mają wynieść 5,5 mld zł, są realizowane zgodnie z założeniami.

"Do końca roku zakładamy ogłoszenie nowych przetargów na ok. 6 mld zł, natomiast sytuacja może być dynamiczna po 6 lipca, kiedy będzie decyzja Komisji Europejskiej dotycząca przyznanych nowych środków na projekty CEF (Connecting Europe Facility - PAP). Jeśli będzie korzystna dla nas, to przetargów będzie więcej" - powiedział.

Prezes spodziewa się, że z tego instrumentu Polska może otrzymać do 4 mld zł. Dodał, że część tych środków jest uwzględniona w projektach znajdujących się w przygotowaniach i procedurach przetargowych.

"Plan (rozliczeń z wykonawcami - PAP), który mamy opracowany na ten rok, ok. 5,5 mln zł, jest realizowany w terminie" - powiedział. Przyjęty we wrześniu 2015 r. Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 66 mld zł.

Merchel podtrzymał wcześniejsze plany PKP PLK w zakresie podpisywania nowych umów. "Od początku roku podpisaliśmy kontrakty o wartości 10 mld zł i liczymy, że do końca czerwca wartość ta wzrośnie do 11 mld zł" - powiedział. "W tym roku jeszcze będzie ok. 10 mld zł, czyli dwadzieścia kilka miliardów będziemy mieli zakontraktowane łącznie z poprzednim rokiem" - dodał.

W kwietniu PKP PLK zakładały, że do końca 2017 r. zostaną podpisane umowy na ok. 25 mld zł. (PAP)