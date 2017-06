Nieprzypadkowo tzw. unijne narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich uruchomione zostało właśnie we wtorek - w tym dniu wypada ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Uchodźcy.

Przedstawione przez KE narzędzie to działający w trybie online i offline edytor tekstu, który umożliwi migrantom spoza UE zaprezentowanie swojego wykształcenia, umiejętności, kwalifikacji i doświadczeń w sposób dobrze zrozumiały dla pracodawców lub organizatorów szkoleń zawodowych.

"Obecne realia pracy wymagają, aby wszyscy mieli możliwość pełnego wykorzystania swoich umiejętności na unijnych rynkach pracy. Nie można marnować talentów obywateli spoza UE. Nasze narzędzie do tworzenia profilu umiejętności ułatwi im zdobycie pracy, a jednocześnie umożliwi krajowym administracjom dobre zrozumienie umiejętności i kwalifikacji tych osób" - oceniła komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen.

Według niej dzięki temu organy te będą w stanie wykorzystać możliwości związane z integracją uchodźców, osób ubiegających się o azyl i pozostałych migrantów na rynku pracy, a także sprostać związanym z tym wyzwaniom. "Będzie to korzystne dla wszystkich" – dodała.

Celem unijnego narzędzia jest uniknięcie sytuacji, w której obywatele państw trzecich są zatrudniani poniżej swoich kwalifikacji albo kiedy ich umiejętności nie są dopasowane do oferowanego zatrudnienia. Narzędzie to ma pomóc zarówno osobom wykształconym, które być może potrzebują pomocy w uznaniu swoich kwalifikacji, jak i osobom gorzej wykształconym, które potrzebują dalszej nauki i szkoleń, aby zdobyć kwalifikacje potrzebne na rynku pracy.

Jak zapewniają unijni urzędnicy, „ułatwi to proces kojarzenia osób poszukujących pracy i wakatów”.

„Migranci przybywają do nas ze swoimi doświadczeniami, talentami i umiejętnościami, które mogą być prawdziwym atutem dla naszych gospodarek i społeczeństw. Z tego względu niezwykle istotne jest inwestowanie we wczesną integrację na rynku pracy. Udana integracja ma decydujące znaczenie, jeśli chcemy, by migracja stała się szansą dla wszystkich. Zaproponowane przez nas narzędzie skróci drogę do zatrudnienia nowo przybyłych obywateli państw spoza UE, ponieważ sprawi, że ich indywidualne umiejętności staną się widoczne” – powiedział komisarz UE ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos. Według unijnych urzędników integracja migrantów na unijnym rynku pracy jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed UE, zwłaszcza z uwagi na napływ uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Ponadto ze względu na starzejące się europejskie społeczeństwo UE potrzebuje wykwalifikowanych pracowników.

Szacuje się, że obecnie na terenie UE przebywa legalnie 20 mln obywateli państw trzecich.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)