Wicepremier uczestniczył w poniedziałek w stolicy Dolnego Śląska w otwarciu pierwszego w Polsce i największego w Europie centrum IBM X-Force Command Center. Jego głównym zadaniem jest ochrona danych i reagowanie na ataki hakerów w internecie.

„Deklaruję w tym miejscu, że chcemy, by cyberbezpieczeństwo stało się naszą narodową kompetencją. Trzy polskie uniwersytety są w najściślejszej czołówce w programowaniu komputerowym, co pokazały akademickie mistrzostwa świata w tej dziedzinie” - powiedział Morawiecki.

„Talenty informatyczne są naszym dobrem narodowym, chcemy to dobro narodowe włączyć w globalny krwioobieg gospodarczy, by cyberbezpieczeństwo stało się naszą narodową kompetencją, naszą specjalnością” - mówił wicepremier.

Podkreślił, że w ramach planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju będzie budowany program dotyczący cyberbezpieczeństwa o nazwie „Enigma”.

„Cyberbezpieczeństwo to taka dziedzina, w której słabszy może wygrać z silniejszym. I jeśli my na razie nie jesteśmy najsilniejsi, ale mamy znakomitych partnerów, takich jak IBM, amerykańskie i zachodnioeuropejskie firmy, to chcę to wyraźnie podkreślić, że jest to bardzo ważny kierunek naszego rozwoju” - mówił Morawiecki.

Dodał, że bezpieczeństwo informatyczne dla polskiego państwa w dobie rewolucji cyfrowej jest najważniejsze i rząd daje temu wyraz.

„Podkreślamy to w ramach naszych strategii, wydatków, grantów oraz systemu kształcenia. Nie można się bez tego rozwijać, podbijać kolejnych rynków, budować spójnej polityki gospodarczej” - powiedział Morawiecki.

Wicepremier zapowiedział, że w ramach planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju edukacja informatyczna będzie również rozwijana na poziomie licealnym.

Zaznaczył, że dotychczas naszą słabością było włączenie naszych umiejętności w świat biznesu i wykorzystanie ich gospodarczo.

„W takich sprawach bardzo dobrze jest współpracować z takimi firmami jak IBM po to, żeby właśnie to przełożenie świata teorii, świata rozwiązań prototypowych na świat gospodarki realnej było jak najsprawniejsze, by udało się je również skomercjalizować” - powiedział wicepremier.

Otwarte we Wrocławiu centrum zatrudnia 140 osób i dołącza do globalnej sieci IBM X-Force Command Centers, które każdego miesiąca obsługują jeden trylion incydentów sieciowych, chroniąc 4,5 tys. klientów ze 133 państw. Ta globalna sieć zatrudnia ponad 1400 specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa świadczących usługi w rotacyjnym systemie pracy w kolejnych strefach czasowych. Jak podano, IBM zainwestuje w sumie 200 mln dolarów w rozwój możliwości odpowiadania na incydenty bezpieczeństwa.