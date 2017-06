Minister edukacji poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej, że wysyła dwa listy w sprawie bezpiecznych wakacji: do dyrektorów szkół i Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Jak powiedziała, pierwszy list jest skierowany do dyrektorów szkół. "Zwracam się z prośbą o zorganizowanie zajęć w dowolnej formie, czy to poprzez zaproszenie gościa, dzielnicowego opiekuna, komenda główna jest z nami, współpracuje z nami, czy też +pogadanki+ po to aby uczniowie, mam nadzieję, że będą skupieni, że będą notować, zapisywać to, co nauczyciele do nich mówią" - powiedziała.

"Prosimy, aby zapoznali się po pierwsze z poradnikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również ze wszystkimi telefonami, informacjami, dotyczącymi bezpiecznych wakacji" - zaznaczyła Zalewska.

Drugi list minister edukacji narodowej skierowała do Rzecznika Praw Dziecka. "Bardzo go proszę o osobiste zaangażowanie i wzmocnienie służb sił do obsługi całodobowej telefonu zaufania - przypominam: to telefon 812 12 12" - powiedziała. "Bardzo nam zależy na tym, aby ten telefon stał się przyjacielem dzieci i młodzieży" - podkreśliła.