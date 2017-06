Prezydent Andrzej Duda w poniedziałkowym wywiadzie dla "Super Expressu" zapowiedział, że 11 listopada 2018 roku odbędzie się referendum konstytucyjne, z kolei w dniu wyborów parlamentarnych w 2019 r. - drugie referendum dotyczące kwestii emigrantów.

Łapiński pytany w TOK FM, czy te decyzje były konsultowane z Państwową Komisją Wyborczą, odpowiedział, że odbyło się spotkanie z szefem PKW i szefową Krajowego Biura Wyborczego ws. referendum konstytucyjnego. "Było to spotkanie dobre, gdzie komisja oczywiście zapewniała, że jest gotowa przeprowadzić referendum i wybory samorządowe. Natomiast też zgłaszali państwo pewne swoje uwagi, propozycje, zgłaszali kwestie organizacyjne" - powiedział Łapiński.

Dopytywany o to, czy marszałek Senatu Stanisław Karczewski zgadza się z propozycjami zorganizowania dwóch referendów, Łapiński odpowiedział, że zgodnie z prawem prezydent musi zgłosić wniosek i datę ws. referendum do Senatu i to senatorowie podejmują decyzję. "Była taka rozmowa też, natomiast pan marszałek Karczewski dysponuje jednym głosem, a senatorów jest stu, czyli trzeba to dogadywać z całym Senatem, z każdym z senatorów" - mówił rzecznik prezydenta.

"Była rozmowa. Pan marszałek Karczewski zresztą z marszałkiem Sejmu byli na spotkaniu u prezydenta; prezydent powiedział, że tę datę zgłosi" - dodał.

Dopytywany o wypowiedzi marszałka Stanisława Karczewskiego dot. daty referendum Łapiński zaznaczył, że nie chciałby wchodzić w rolę rzecznika marszałka Senatu. "Z tego co wiem było dobre przyjęcie tej daty" - dodał.

Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 r. Zdaniem prezydenta Polacy powinni się w nim wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa - m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu, Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się następnie podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. 11 listopada 2018 r., to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

W czwartek prezydent Andrzej Duda spotkał się z marszałkiem Karczewskim i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim ws. konsultacyjnego referendum konstytucyjnego. W poniedziałek natomiast prezydent w tej samej sprawie spotka się z prezydium klubu Kukiz'15.