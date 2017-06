Uczestnicy marszu, w tym żona zmarłego, przeszli sprzed Urzędu Miasta do miejsca, w którym zginął. Zapalili tam znicze i położyli kwiaty.

Do tragedii doszło w minioną niedzielę. Dwaj mężczyźni wyszli nad ranem z dyskoteki, na skrzyżowaniu spotkali pięciu innych mężczyzn. Pomiędzy dwoma grupami doszło do słownej utarczki. Z relacji świadka zdarzenia wynika, że 5-osobowa grupa zaczepiła dwóch mężczyzn bez konkretnego powodu.

Następnie 28-latek z kolegą poszedł w kierunku domu, a napastnicy ruszyli ich śladem. Jacek H. został zaatakowany. Agresorzy zadawali mu ciosy po całym ciele, kopali go i bili. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci natychmiast zjawili się na miejscu i zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 20 do 35 lat. Wszyscy byli nietrzeźwi. Badanie wykazało, że mieli w organizmach po ok. 1,5 promila alkoholu.

Tego samego dnia policjanci ustalili tożsamość piątego z napastników. 23-latka do komendy przyprowadzili członkowie rodziny. Sąd aresztował pięć osób podejrzanych o pobicie 28-latka ze skutkiem śmiertelnym. Za popełnione przestępstwo grozi im do 10 lat więzienia.