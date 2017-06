Głównym efektem planowanych prac ma być krótsza i bezpieczniejsza podróż, powstaną nowe perony, trasą będzie mogło jeździć więcej pociągów - podkreśla PKP PLK w czwartkowym komunikacie.

Po modernizacji pociągi osobowe będą jeździć z prędkością do 160 km/ h, a towarowe z prędkością do 100 km/ h. Podróż z Białegostoku przez Ełk do Suwałk ma się skrócić do półtorej godziny.

Międzynarodowa trasa Rail Baltica jest jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych na polskich torach - podkreśla PKP PLK SA. Trasa Białystok-Ełk to ok. 100 km. To pierwszy odcinek całego fragmentu Rail Baltica ( E75) od Białegostoku do Suwałk i do granicy z Litwą w Trakiszkach.

"Wartość całej inwestycji to 2,5 mld zł. Projekt ubiega się o dofinasowanie w ramach trzeciego naboru instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF)" - podaje PKP PLK. Według przyjętych założeń, po modernizacji, podróż z Białegostoku przez Ełk do Suwałk będzie trwać ok. półtorej godziny.

Wybrana w przetargu firma zaprojektuje wszystkie prace na odcinku Białystok-Ełk, określi ich zakres. "Dzięki budowie drugiego toru na trasie Białystok - Ełk podróże będą szybsze i zwiększy się przepustowość, co stworzy nowe możliwości dla przewozów regionalnych i międzyregionalnych, a przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę połączeń" - czytamy w komunikacie prasowym.

Inwestycja ma objąć modernizację siedmiu stacji: Białystok Starosielce, Knyszyn, Mońki, Osowiec, Grajewo, Prostki, Ełk. Przebudowanych będzie 11 przystanków: Białystok Bacieczki, Fasty, Dobrzyniewo Duże, Borsukówka, Zastocze, Czechowizna, Goniądz, Podlasek, Ruda, Lipińskie Małe i Ełk Szyba Wschód.

Mają być również wymienione lub wyremontowane urządzenia sterowania ruchem. Będą nowe tory, sieć trakcyjna i rozjazdy. W Ełku (Warmińsko-Mazurskie) powstanie centrum sterowania ruchem.

By poprawić bezpieczeństwo, planowane są bezkolizyjne skrzyżowania kolejowo-drogowe. Ile ich będzie, nie wiadomo, ma to określić projekt. Modernizacja ma też objąć 72 różne obiekty inżynieryjne typu mosty czy wiadukty kolejowe.

Pojawią się nowe wiaty, ławki, oświetlenie, oznakowanie, informacja o kursach pociągów. Cała infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

"Rail Baltica to ważny szlak towarowy. Przeprowadzone prace wpłyną na poprawę warunków do przewozu ładunków" - dodają PKP PLK.

Prace projektowe mają się zakończyć do 2020 r. Inwestycja ma być realizowana w latach 2020-2023.

PKP PLK podkreślają, że Rail Baltica to jeden z priorytetowych projektów w UE o dużym znaczeniu strategicznym, także politycznym. Ma stanowić jedyne połączenie kolejowe krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami UE. Ma połączyć Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin. (PAP)