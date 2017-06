Bochenek: Nie do końca wiem, z czego ZNP bierze szacunki nt. ewentualnych zwolnień nauczycieli po wprowadzeniu reformy edukacjiźródło: Newspix autor zdjęcia: DAMIAN BURZYKOWSKI

Nie do końca wiem, z czego ZNP bierze szacunki nt. ewentualnych zwolnień nauczycieli po wprowadzeniu reformy edukacji - powiedział we wtorek rzecznik rządu Rafał Bochenek. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1 września pracę straci co najmniej 6 tys. nauczycieli.