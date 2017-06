Prezydent w poniedziałek wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przebywa z wizytą we Wrocławiu, gdzie m.in. bierze udział w spotkaniu z przedstawicielami nauki, startup-ów i innowacyjnych firm "Nauka i Biznes. Partnerstwo dla innowacyjności" we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Prezydent zaznaczył, że EIT+ to miejsce nowe, które łączy architektoniczną tradycję z najnowocześniejszymi urządzeniami i badaniami nad nowoczesnymi technologiami.

"Patrzę na ten tytuł naszego dzisiejszego spotkania: nauka dla biznesu, ale ja myślę, że to jest powiązanie, które działa w dwie strony, to nie tylko nauka dla biznesu, ale to także biznes dla nauki, bo pamiętajmy, że tym pierwszym elementem, który się pojawia jeżeli chodzi o badania jest pewna kreatywność" - mówił prezydent.

"To jest właśnie to, co dla mnie jest pewnym synonimem dzisiaj nowoczesnego państwa: nie ma nowoczesnej gospodarki dzisiaj bez nowoczesnych technologii, nie ma dzisiaj nowoczesnej, silnej, prężnej, dobrze rozwijającej się gospodarki bez innowacyjności" - dodał.

Prezydent zaznaczył, że obecnie konkurencja na świecie jest ogromna, a ten, kto "nie jest innowacyjny, kto nie podąża cały czas do przodu, kto nie inwestuje w badania i rozwój, ten po prostu zwyczajnie zostaje w tyle".

"To jest dla nas wielkie wyzwanie jako państwa, bo my mamy ogromne ambicje (...) rzecz polega tylko na tym, żebyśmy tworzyli takie warunki, by tych najzdolniejszych zatrzymać u nas w kraju, dając im zarazem możliwość prowadzenia badań naukowych, które rzeczywiście są tym kołem napędowym rozwoju" - podkreślił prezydent.