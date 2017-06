W sobotę wieczorem zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market. W wyniku ataku zginęło co najmniej siedem osób, a ok. 50 trafiło do szpitala. Wszyscy trzej napastnicy zostali zastrzeleni przez policję.

Czarnecki pytany był w radiu Zet o skuteczny pomysł na walkę z terroryzmem. "Na pewno gdy chodzi o zabezpieczenie na przyszłość statystycznych możliwości zamachów terrorystycznych, to metodą jedyną i sprawdzoną jest opcja zerowa, czyli niewpuszczanie islamskich imigrantów do Polski" - podkreślił europoseł PiS.

Na stwierdzenie, że zamachowcy to często obywatele kraju, w którym dokonują zamachu Czarnecki odparł: "To potwierdza moją tezę, ponieważ są to dzieci muzułmańskich imigrantów i są to w dużej mierze, nie zawsze, ale w dużej mierze ludzie przeszkoleni przez Państwo Islamskie, którzy wrócili do swoich krajów i tam te zamachy przeprowadzili" - zaznaczył.

Według europosła PiS zamachy, które miały miejsce w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii, mają związek z nadchodzącymi tam wyborami. "Skoro mówimy o tym kraju, gdzie doszło do trzech zamachów w ostatnim czasie, ja to kojarzę z wyborami, które odbędą się za trzy dni. Przypomnę, że na początku tego wieku islamscy terroryści skutecznie wpłynęli na wynik wyborów do Cortezów w Hiszpanii" - podkreślił Czarnecki.

Dodał, że "zamachy w Hiszpanii były wtedy dziełem imigrantów z Afryki Północnej, a teraz być może koncentracja tych zamachów w Wielkiej Brytanii trzech zamachów w ciągu paru tygodni świadczyć może o chęci wpłynięcia na wynik wyborów w Wielkiej Brytanii" - zauważył Czarnecki.

Na pytanie czy polscy rządzący mają jakieś dobre rady dla państw, w których te zamachy przeprowadzono odpowiedział: "Mamy bardzo określony koncept jeżeli chodzi o Polskę - żadnych imigrantów islamskich. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię to mówiliśmy już wielokrotnie, żeby radykalnych imigrantów usuwać, a nie ich tolerować".

"Jeżeli radykalny muzułmański duchowny w meczecie wzywa swoich braci w wierze, którzy go słuchają do walki z niewiernymi, no to sądzę, że są podstawy żeby takiego imama wydalić. Na szczęście Polska nie popełnia tych błędów jeśli chodzi o politykę imigracyjną, co inne kraje i nie jest to nasz ból głowy" - dodał Czarnecki.