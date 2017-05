"Sytuacja na rynku pracy jest bardzo korzystna. Zmienia się dynamicznie, systematycznie rośnie zatrudnienie i spada bezrobocie. Dzięki temu też na arenie międzynarodowej zyskujemy. Poprawia się nasz wizerunek, a dystans do średniej w Unii Europejskiej w zakresie głównych wskaźników opisujących sytuację na rynku pracy jest coraz mniejszy" - powiedziała Rafalska na konferencji prasowej.

Program "Rodzina 500 plus" ruszył w kwietniu 2016 r. Korzysta z niego ponad 2 mln rodzin, a świadczenie otrzymuje prawie 4 mln dzieci. Program wspiera 55 proc. wszystkich polskich dzieci do 18. roku życia. Do rodzin trafiło już w sumie 21 mld zł.