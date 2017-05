Indeks WIG 20 spadł w poniedziałek na zamknięciu o 0,12 proc. do 2.323,6 pkt. WIG poszedł w dół na koniec dnia o 0,08 proc. do 60.859,3 pkt., a mWIG obniżył się o 0,15 proc. do 4.830,1 pkt.

Obroty wyniosły zaledwie 354 mln zł, z czego 223,5 mln zł stanowiła wartość handlu akcjami spółek z WIG 20. Ogółem podczas poniedziałkowej sesji kursy 193 spółek spadły, a 146 wzrosły.

W poniedziałek nie działały giełdy w Wielkiej Brytanii, USA i Chinach. Na działających parkietach Europy Zachodniej, w czasie zamknięcia notowań w Warszawie, niemiecki DAX pozostawał bez zmian, a francuski CAC delikatnie spadał, o 0,1 proc.

Zmiany kursów wśród blue chipów były w poniedziałek niewielkie, z wyjątkiem akcji Lotosu, który stracił na wartości 3,1 proc. W poniedziałek na rynku pojawiła się rekomendacja dla spółki paliwowej. Analitycy Erste obniżyli rekomendację dla Lotosu do "trzymaj" z "akumuluj", podnosząc jednocześnie cenę docelową do 57,5 zł z 44,1 zł wcześniej.

Na rynek spłynęła też rekomendacja dla PKN Orlen. Analitycy Haitong obniżyli cenę docelową dla akcji koncernu paliwowego do 119,6 zł ze 130,8 zł wcześniej, podtrzymując zalecenie "kupuj". Giełdowa wycena Orlenu wrosła o 0,8 proc. do 105,9 zł przy ok. 35 mln zł obrotów (największe obroty na rynku).

Kurs PGNIG wzrósł o 1,35 proc. Spółka podała w komunikacie, że na koncesji Kórnik - Środa Wlkp., należącej do PGNiG i PKN Orlen, odkryto złoże gazu ziemnego, a wstępne testy pokazują, że nagromadzenie węglowodorów jest komercyjne. Dodano, że dalsze testy pozwolą oszacować zasoby złoża.

Na szerokim rynku o 3,5 proc. w górę poszedł kurs CD Projektu. Agencja Bloomberg podała w poniedziałek, że AlphaValue podniósł rekomendację CD Projekt do "dodaj" z "redukuj".

Analitycy BGŻ BNP Paribas BM, w raporcie z 22 maja, wydali dla spółki Trakcja rekomendację "kupuj" i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 17,10 zł. Kurs spółki spadł na zamknięciu o 0,7 proc.

O 5 proc. w dół poszła wycena Bogdanki, natomiast 3 proc. na wartości straciły w poniedziałek akcje Synthosu.

2,9-proc. wzrost zanotował Warimpex. Analitycy Vestor DM, w raporcie z 29 maja, podnieśli cenę docelową jednej akcji spółki Warimpex do 1,35 euro (5,66 zł) z 0,9 euro wcześniej.

o 9,5 proc. do 18,65 zł, wzrósł kurs Fortuny. W piątek po sesji pośredniczący w wezwaniu Erste Securities podał, że Fortbet Holdings podniósł cenę w wezwaniu na 467.028 akcji spółki Fortuna Entertainment Group do 18,68 zł z 15,43 zł za papier.

Kolejny dzień z rzędu, najmocniej na GPW, spadła wycena Petrolinvest, do 2,04 zł(-70,1 proc.). KNF utrzymała w mocy decyzję nakładającą na Petrolinvest karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł oraz karę bezterminowego wykluczenia z obrotu na GPW.

Po piątkowej sesji GPW podała, że zarząd giełdy dokonał nadzwyczajnej korekty indeksów, w wyniku której po sesji 26 maja Petrolinvest zostanie skreślony z listy uczestników sWIG 80, WIG, WIG-Poland i WIG-Paliwa. Do sWIG 80 wejdzie zaś Polwax. (PAP Biznes)