Wiceprezydent Warszawy podkreślił na briefingu, że jest to jedna z "ważniejszych inwestycji". "Jest to trasa, która ma umożliwić odbarczenie układu komunikacyjnego, który dzisiaj ciąży na starej Pradze i skanalizowanie tego ruchu w taki sposób, żeby po zbudowaniu Obwodnicy Śródmiejskiej przenosił się on w sposób łagodny z dzielnic północno-wschodnich Warszawy na Trasę Świętokrzyską" - mówił Olszewski.

"Cała trasa jest mocno zaawansowana, trwają już prace wykończeniowe. Większość rzeczy konstrukcyjnych została już wykonana przed zimą" - powiedział. Poinformował, że Trasa Świętokrzyska zostanie oddana do użytku 15 września 2017 r.

Olszewski zwrócił uwagę, że trasa umożliwi również swobodną komunikację między dzielnicą Pragą Północ i Targówkiem.

Jak zapowiedział wiceprezydent po zbudowaniu Trasy Świętokrzyskiej i Obwodnicy Śródmiejskiej będzie "stopniowo uspokajany" ruch na poszczególnych ulicach, m.in. Ząbkowskiej, Okrzei, Brzeskiej i Markowskiej.

"Niedługo ruszają prace projektowe, jeśli chodzi o docelowy kształt tych ulic, po to żeby były to drogi, które służą głównie ruchowi pieszo-rowerowemu. Oczywiście z dopuszczeniem ruchu samochodów tam, gdzie jest to niezbędne" - zaznaczył Olszewski.

Poinformował, że w tym roku po raz pierwszy ul. Ząbkowska zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego na całe wakacje - od końca czerwca do sierpnia. Wyjaśnił, że w ten sposób miasto chce "przetestować, w jaki sposób zachowuje się ruch w momencie, kiedy wyłączymy ten odcinek".

W ramach budowy kluczowego odcinka Trasy Świętokrzyskiej, od ul. Kijowskiej do ul. Zabranieckiej, powstały m.in. trzy tunele, dwie jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe oraz miejsce dla przyszłych torów tramwajowych.

Długość połączenia drogowego pomiędzy skrzyżowaniem z Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zabraniecką wyniesie nieco ponad 3 km.

Inwestycja została podzielona na cztery etapy: od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego, od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej, od ul. Targowej do al. Tysiąclecia oraz od al. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej. (PAP)