Według projektu, który został zgłoszony przez klub Kukiz 15, stawki za 1 kilometr przebiegu dla samochodu osobowego miałyby wzrosnąć dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześciennych z 0,5214 zł za kilometr do 0,80 zł, a dla samochodu z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 900 cm sześciennych z 0,8358 zł do 1,03 zł.

Podkomisja ma przeanalizować skutki wzrostu stawek w „kilometrówce” na koszty działania przedsiębiorstw.

Zdaniem obecnego na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita największą wadą projektu jest określenie w nim jedynie stawek minimalnych i brak ograniczeń jeżeli chodzi o stawki maksymalne.

Po raz ostatni stawki dla „kilometrówki” zostały podniesione w roku 2007.(PAP)