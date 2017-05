Niemcy: Ponad 6 mln migrantów czeka na wjazd do Europy

Na wjazd do Europy oczekiwało w końcu kwietnia do 6,6 mln migrantów przebywających w państwach Afryki Północnej, a także w Jordanii i Turcji - poinformował we wtorek niemiecki wysokonakładowy dziennik "Bild" powołując się na udostępniony mu oficjalny raport.