O wyroku poinformowały egipskie źródła sądowe.

Rybacka łódź przewożąca kilkuset migrantów zatonęła na Morzu Śródziemnym u egipskich wybrzeży we wrześniu 2016 roku. Ratownicy i rybacy uratowali 169 osób, lecz co najmniej 202 ludzi poniosło śmierć. Była to jedna z największych katastrof, w której zginęli migranci, podejmujący niebezpieczną podróż z Afryki do Europy.

Zarzuty postawione 57 osobom, z których jedną uniewinniono, dotyczyły nieumyślnego spowodowania śmierci co najmniej 202 osób, braku wystarczającego sprzętu ratunkowego, narażania życia ludzkiego na niebezpieczeństwo, pobraniu opłat od ofiar, użyciu jednostki bez licencji.

Statkiem rybackim płynęli migranci egipscy, sudańscy, erytrejscy i somalijscy. Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w łodzi było 450 ludzi.

W ubiegłym roku na Morzu Śródziemnym utonęła rekordowa liczba 5 tys. migrantów - pisze Reuters, powołując się na dane agencji pomocowych.