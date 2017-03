Program wizyty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Londynie jest realizowany; trwają spotkania z brytyjskimi politykami i organizacjami polonijnymi - poinformowała w czwartek rzecznik PiS Beata Mazurek.

Lider PiS przyjechał do Londynu we wtorek wieczorem z zamiarem spotkania się z brytyjską premier Theresą May. Do rozmowy miało dojść w środę po południu na Downing Street.

W związku z zamachem terrorystycznym w pobliżu brytyjskiego parlamentu, spotkanie zostało odwołane. Jak poinformowały służby prasowe premier Theresy May, spotkanie zaplanowane jest na godz. 16.45 czasu polskiego w czwartek.