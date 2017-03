Kaliningrad zabiega o elektroniczne wizy dla cudzoziemców

Władze obwodu kaliningradzkiego zabiegają o to, by w 2018 roku cudzoziemcy mogli go odwiedzać na podstawie wiz elektronicznych. Odpowiednie przepisy muszą być jeszcze przyjęte przez rząd i parlament Rosji. Bez wiz wjadą do Kaliningradu w 2018 roku kibice.