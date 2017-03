"Stany Zjednoczone zwiększą presję na ISIS i Al-Kaidę i będą pracowały nad ustanowieniem tymczasowych stref stabilności, dzięki rozejmom, by umożliwić uchodźcom powrót do domów" - powiedział Tillerson na zorganizowanym przez Departament Stanu spotkaniu szefów dyplomacji z 68 państw należących do Globalnej Koalicji do Walki z ISIS (tzw. Państwem Islamskim). Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Według Tillersona utworzenie owych stref nastąpi w następnej fazie walki z Państwem Islamskim i Al-Kaidą. Reuters odnotowuje, że sekretarz stanu nie sprecyzował, gdzie konkretnie USA planują utworzenie tych stref.

Reuters pisze, że utworzenie takich stref bezpieczeństwa mogłoby się wiązać ze zwiększeniem militarnego zaangażowania USA w Syrii, co byłoby odejściem od bardziej ostrożnego kursu poprzedniego prezydenta Baracka Obamy.

Agencja pisze, że jeśli prezydent Donald Trump postanowi egzekwować strefy zakazu lotów, konieczne będzie zwiększenie w rejonie obecności sił powietrznych USA lub koalicji. Potrzebne też mogą być siły lądowe do zapewnienia ludności cywilnej ochrony w tych strefach.

Tillerson podkreślił, że pokonanie Państwa Islamskiego jest dla USA celem nr 1 na Bliskim Wschodzie. Powiedział też, że celem w następnej fazie walki z Państwem Islamskim jest "regionalna eliminacja ISIS z użyciem siły militarnej".

Reuters przypomina, że w styczniu Donald Trump zapowiadał ustanowienie w Syrii stref bezpieczeństwa dla uchodźców. (PAP)