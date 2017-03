Porozumienie, które ma związek z rządową kampanią "Bezpieczny i Aktywny Senior", podpisano w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.

Rafalska podkreśliła, że społeczeństwo polskie staje przed poważnymi wyzwaniami, związanymi ze zmianą struktur demograficznych. "Z jednej strony mamy niską dzietność, o której dzisiaj możemy powiedzieć, że może będzie nam się poprawiała, bo dane są obiecujące, ale wiemy też, że wzrasta liczba osób starszych. Ale to nie jest wyzwanie, które stoi tylko przed społeczeństwem, to jest również wyzwanie rządu. Budowanie solidarnej, dobrej polityki senioralnej, takiej, która będzie poprawiała jakość życia osób starszych. (...) Taką politykę senioralną już realizujemy przy współpracy z samorządami, organizacjami samorządowymi" - mówiła.

Przypomniała, że od 15 grudnia MRPiPS prowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjną na temat bezpiecznego i aktywnego seniora. "Zależy nam na tym, aby poprawiać bezpieczeństwo życia osób starszych, które często padają ofiarami różnych nadużyć, oszustw. Bezpieczeństwo rozumiemy w kategorii bezpieczeństwa materialnego, a więc poprawy ich sytuacji emerytalnej i tu rząd podejmował te działania chociażby, które są związane z podniesieniem najniższych świadczeń emerytalnych i takie działania dalej podejmujemy" - dodała Rafalska.

Zwróciła uwagę, że do tej pory w ramach kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" podpisano porozumienie z ZUS oraz Pocztą Polską. "Nie wyobrażam sobie skutecznego prowadzenia naszej kampanii informacyjnej bez tak poważnego partnera, który jest obecny w naszych wszystkich domach, tak rzetelnej telewizji, jaką jest TVP. Dla nas promocja wizerunku osoby starszej ze względu na jej miejsce w społeczeństwie, rodzinie, jest niezwykle ważne. Służy to wzmacnianiu więzi międzypokoleniowej, budowaniu szacunku do osób starszych, które na ten szacunek pracowały przez całe życie" - wyjaśniała.

"Mówiąc o aktywnym seniorze bardzo byśmy chcieli, aby pamiętano o tym, że przez całe życie pracujemy na naszą starość. I od tego, co robimy, mając 20, 40, 50 lat zależy jak długo będziemy samodzielni. Dla nas ważne jest nie tylko, jak długo będziemy żyli, ale w jakim stanie zdrowia będziemy funkcjonować i jak długo będziemy samodzielni. Każdy z nas chce tę samodzielność utrzymać jak najdłużej" - stwierdziła szefowa resortu rodziny i pracy.

Prezes TVP powiedział, że misją Telewizji Polskiej jest budowa i wspieranie więzi społecznych, wspólnoty narodowej. "Nie tylko w wymiarze ogólnopolskim, ale też w wymiarze solidarności międzypokoleniowej. TVP jest wszędzie tam, gdzie dobre zmiany zachodzą" - zaznaczył.

Jak powiedział, seniorów nie należy pokazywać tylko w kontekście sensacji, "że ktoś kogoś napadł, że ktoś zachorował, ktoś wyłudził +na wnuczka+". "To są rzeczy, o których oczywiście też trzeba informować. Ale misją telewizji publicznej jest pokazywanie roli osób starszych, jako ważnego ogniwa społecznego, jako osób, które dopełniają pełną rodzinę" - podkreślił Kurski.

Zapowiedział, że TVP będzie wspierać pozytywny obraz seniorów m.in. w programach "lifestylowych" i w serialach, ale nie w sposób nachalny, czy dydaktyczny, lecz naturalny. "To się już dzieje, ale będziemy tę tendencję wspierać, ponieważ osoby starsze muszą mieć poczucie, że są szanowane, że są potrzebne, że są naturalnym dopełnieniem wspólnoty narodowej, rodzinnej" - mówił prezes TVP. (PAP)