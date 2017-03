W tym roku, tak jak w ubiegłym, można starać się o kilka rodzajów płatności. Jest to jednolita płatność obszarowa i płatność za zazielenienie, (która należy się wszystkim rolnikom), płatność dodatkowa (do gruntów od 3 do 30 ha) i dla młodych rolników.

Przewidziane jest też wsparcie związane z produkcją, czyli jest to dopłata do: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, owoców miękkich (truskawek), pomidorów, chmielu, oraz konopi włóknistych. Przy czym będą zmiany w dopłatach do roślin wysokobiałkowych oraz dopłat do bydła, kóz i owiec.

Plantatorzy tytoniu nadal będą mogli ubiegać się o dopłatę do tej uprawy w ramach wsparcia krajowego.

Ponadto, na jednym formularzu rolnik może wnioskować o przyznanie także płatności obszarowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, są to dopłaty ONW (ze względu na trudne warunki gospodarowania), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej. A w ramach PROW 2007-2013 będą wypłacane dopłaty kontynuacyjne: rolnośrodowiskowa i na zalesiania.

Rolnicy, którzy w 2015 r. przystąpili do systemu dla małych gospodarstw, otrzymają pieniądze w ramach tego systemu, zastąpi ona inne dopłaty finansowane z budżetu unijnego. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw jest możliwe w terminie do 30 września br., ale nie można już przystąpić do tego systemu - zaznacza resort rolnictwa.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wniosek o przyznanie płatności można złożyć przez internet za pomocą aplikacji e-Wniosek dostępnej na stronie internetowej ARiMR. Dotychczas tylko nieliczni rolnicy decydowali się na skorzystanie z tej formy.

Od tego roku zostały uproszczone zasady logowania oraz nadawania kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Zgodnie z nowymi zasadami, wnioskowanie o nadanie kodu dostępu będzie się odbywało jedynie drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej ARiMR.

Jako login do systemu teleinformatycznego ARiMR należy podać numer identyfikacyjny producenta. Kod dostępu będzie nadawany automatycznie po zalogowaniu i podaniu niezbędnych informacji takich jak: 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ewidencji producentów, oraz ostatniej kwoty środków finansowych wypłaconych przez ARiMR w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu. (W przypadku, gdy w tym roku ARiMR nie wypłaciła wnioskodawcy żadnych środków finansowych, należy wpisać cyfrę zero).

Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła w celu zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji e-Wniosek dostępne są na stronie internetowej ARiMR (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet.html).

W tym roku na dopłaty bezpośrednie przeznaczonych jest ok. 15 mld zł.

Wnioski można składać do 15 maja. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do 9 czerwca 2017 r., ale spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki. (PAP)