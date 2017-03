Dziennikarze i opozycjoniści zatrzymani po proteście w Orszy

Do zatrzymań opozycjonistów i dziennikarzy niezależnych mediów, w tym ekipy telewizji Biełsat, doszło w niedzielę w związku z protestami w Orszy i Bobrujsku. Przeciwko dekretowi o pasożytnictwie w Orszy protestowało do 1000 osób, w Bobrujsku – ok. 700.