Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem "W kręgu kompozytorów". Poza dziełami Fryderyka Chopina w programie czterech wiosennych koncertów znalazły się m.in. mazurki Karola Szymanowskiego, preludia Dmitrija Szostakowicza i fantazja Franza Schuberta.

Jak powiedział PAP pomysłodawca i realizator koncertów Tomasz Beler, tropikalna sceneria palmiarni sprzyja odbiorowi muzyki, szczególnie refleksji nad romantyczną twórczością Chopina. Również dla artystów występ wśród roślin jest ciekawym doświadczeniem.

19 marca cykl zainauguruje rosyjska pianistka Anna Malikova, laureatka V nagrody na Konkursie Chopinowskim w 1990 r. Artystka wykona 24 Preludia op. 34 Dmitrija Szostakowicz oraz trzy utwory Chopina m.in. słynne Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur.

Tydzień później przed melomanami wystąpi pianista związany z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - Piotr Sałajczyk, mający w swym dorobku m.in. prawykonania, nagrania płyt oraz występy z czołowymi polskimi orkiestrami. Jego koncert zdominują mazurki - Chopina oraz Karola Szymanowskiego.

Trzeci wiosenny recital (2 kwietnia) należeć będzie do młodych pianistów: Kamila Pacholca i Aleksandry Świgut - laureatów ubiegłorocznego 47. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina. Zwycięzca tego konkursu, 19-letni Kamil Pacholec, zagra m.in. etiudy Chopina oraz Rapsodię węgierską cis-moll Ferenca Liszta. Z kolei Aleksandra Świgut zestawi dzieła Chopina z fantazją Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Ostatni koncert odbędzie się 9 kwietnia. Kanadyjsko-chińska pianistka Tianyu Zhou, obok utworów Chopina, zagra Fantazję "Wanderer" ("Wędrowiec") Franza Schuberta.

Cykl chopinowskich recitali "Wiosna z Fryderykiem" organizowany jest w Gliwicach od 2010 r., gdy przypadła 200. rocznica urodzin Chopina. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz kulturalnych wydarzeń w mieście. Koncerty powtarzane są także w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

Jak wskazał Beler, w ub.r. ze względu na otwarcie biegnącej tuż przy palmiarni Drogowej Trasy Średnicowej, kontynuacja koncertów stanęła pod znakiem zapytania. "Otwarcie gliwickiego odcinka Trasy zbiegło się z naszym ostatnim ubiegłorocznym koncertem i okazało się, że szum samochodów przebija się do wnętrza palmiarni" - wyjaśnił realizator wydarzenia.

Dlatego organizatorzy zaproponowali zarządcy drogi, by na czas koncertu w tym miejscu wprowadzić ograniczenie prędkości. "Być może uda się też zamieścić na tablicach krótkie uzasadnienie dla kierowców, że to z powodu koncertu. Mamy nadzieję, że kierowcy podejdą do tego ze zrozumieniem" - dodał.

Beler przypomniał, że dotychczas wśród tropików wystąpili artyści m.in. z Francji, Ukrainy, Rosji, Włoch, Japonii, Chin. W ub. r. zagrali uczestnicy i laureaci XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina m.in. Szymon Nehring oraz Krzysztof Książek.

Organizatorami są Miasto Gliwice i Teatr Miejski w Gliwicach.

Palmiarnia Miejska w Gliwicach leży w Parku im. Fryderyka Chopina. Znajduje się tam jeden z pierwszych na Śląsku pomników kompozytora, którego budowę zainicjował prof. Jerzy Żurawlew - inicjator Konkursów Chopinowskich, a w latach 1945-1949 dyrektor Szkoły Muzycznej w Gliwicach.

W gliwickiej palmiarni na 2,5 tys. m kw. prezentowanych jest ponad 6 tys. roślin z całego świata. Wśród nich wymienić można 160-letnie feniksy kanaryjskie - jedne z najstarszych palm w Polsce. Kilka lat temu palmiarnia wzbogaciła się o pawilon akwarystyczny z kilkudziesięcioma gatunkami egzotycznych ryb. W ub. r. gliwickie tropiki odwiedziło ponad 190 tys. osób.(PAP)