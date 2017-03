"Pani sędzia została wysłuchana szczegółowo. Komisja ds. etyki nie przekazuje jej sprawy do postępowania dyscyplinarnego, bo nie widzi podstaw. Natomiast zwróciła uwagę sędzi, która tłumaczyła się, że o pewnych sprawach nie wiedziała, spotykając się w prywatnym gronie" - poinformował PAP w piątek rzecznik prasowy KRS sędzia Waldemar Żurek.

Dodał, że sędzi zwrócono uwagę, aby "wykazywała się daleko posuniętą, wyjątkową ostrożnością". "Sędzia tłumaczyła, że nie wiedziała o pewnych faktach, które podawały media w odniesieniu do osób, z którymi spotykała się na gruncie prywatnym. Fakty te były dla niej zaskoczeniem i teraz ma to zdecydowanie bardziej brać pod uwagę" - zaznaczył Żurek.

W jednym ze styczniowych numerów "Newsweek" napisał, że sędzia Jedynak była na bankiecie organizowanym przez biznesmena, którego przeszłość stanowią "narkotyki, paserstwo, grupa przestępcza w Niemczech i przestępstwa podatkowe". Zdjęcia z imprezy, a na jednym z nich sędzia, ukazały się w bezpłatnym, kolorowym magazynie dostępnym w Trójmieście.

Komisja ds. etyki KRS w związku z tym badała, czy w opisywanej sytuacji doszło do naruszenia etyki zawodu sędziego.

"W przypadku komisji ds. etyki nie ma katalogu kar, które są możliwe w przypadku postępowania dyscyplinarnego. Już samą dolegliwością dla sędziego jest to, że musi stawić się przed komisją. To jest rodzaj napiętnowania sędziego. Sędziowie mogą być upomniani za swoje zachowanie" - mówił na początku lutego Żurek informując o dacie wysłuchania sędzi przez komisję ds. etyki wyznaczonej wówczas na 6 marca.

Jak wtedy informował PAP rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski, w związku z publikacją tygodnika, sędzia złożyła prezesowi gdańskiego sądu oświadczenie, że "nie była jej znana przeszłość" biznesmena oraz, że nie korzystała z usług firm przez prowadzonych przez niego i jego żonę. "Oświadczyła też, że prywatne kontakty towarzyskie nigdy nie miały wpływu na jej pracę zawodową" - dodawał.

Proces założycieli Amber Gold - Marcina P. i Katarzyny P. - to jedyna sprawa, którą prowadzi obecnie sędzia Jedynak. Rozpoczął się on przed gdańskim sądem 21 marca 2016 r. Prowadzi go jednoosobowo sędzia Jedynak, ale w rozprawach bierze też udział sędzia zapasowy.

Według śledczych z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, oskarżeni oszukali w latach 2009-12 w ramach tzw. piramidy finansowej w sumie niemal 19 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł. Prokuratura ustaliła, że spółka Amber Gold była tzw. piramidą finansową, a oskarżeni bez zezwolenia prowadzili działalność polegającą na gromadzeniu pieniędzy klientów parabanku.

Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 r., a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - od 6 do nawet 16,5 proc. w skali roku - które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. 13 sierpnia 2012 r. firma ogłosiła likwidację, tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich.