"Technologie to klucz do większości, a nawet do całej działalności w ramach przestępczości zorganizowanej w Europie" - mówił w Hadze szef Europolu Rob Wainwright przy okazji prezentacji raportu agencji, który wyznacza kierunki walki z przestępczością na najbliższe lata.

W rozmowie z AFP Wainwright wyjaśnił, że "policja powinna się przystosować i podążać właśnie tą drogą". "Potrzebujemy funkcjonariuszy mających umiejętność (przeprowadzania) analiz kryminalistycznych i cyfrowych. Muszą przyzwyczaić się do śledzenia przestępców w darknecie, niezależenie od tego, jak wielkie byłoby to wyzwanie" - tłumaczył. Darknet to niedostępna dla ogółu zaszyfrowana sieć połączeń internetowych służąca przestępcom m.in. do handlu bronią czy narkotykami.

Z raportu Europolu o zagrożeniach, które stanowi przestępczość zorganizowana, wynika, że obecnie w Unii Europejskiej dochodzeniami objętych jest ok. 5 tys. grup przestępczych.

W dokumencie podkreślono, że nawet tradycyjne przestępstwa w dużej mierze opierają się na nowoczesnych technologiach. W tym kontekście wspomniano o wykorzystaniu dronów do handlu narkotykami czy użyciu komputerów i sieci społecznościowych przez włamywaczy, którzy śledzą aktywność swoich ofiar w internecie.

Zdaniem Wainwrighta tak jak dziś dwoma głównymi obszarami działalności przestępczej w Europie są przemyt migrantów i handel narkotykami, w przyszłości może je zastąpić "handel nielegalnymi dobrami i usługami w internecie". (PAP)