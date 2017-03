Włoskie produkty spożywcze znajdują się w czołówce importowanych do Polski. W 2016 roku osiągnął on wartość bliską 735 mln euro. Wśród eksporterów żywności do Polski, Włosi zajmują od kilku lat 4 miejsce.

"Obserwujemy coraz większe zainteresowanie konsumentów z Polski nie tylko produktów nieprzetworzonych takich jak pomidory czy winogrona, ale także takich, których wyprodukowanie wymaga wyjątkowych warunków i które bardzo często są charakterystyczne dla danego regionu" – powiedział cytowany w czwartkowym komunikacie przesłanym PAP dyrektor ICE-Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich, Sekcji Promocji Handlu Ambasady Włoskiej, Antonino Mafodda.

Popularnością cieszą się także inne produkty mleczne, jak mozzarella, mascarpone, czy ricotta.

Włosi dostarczają do Polski całą gamę serów, których mają u siebie bardzo dużo. Niemal każdy region pochwalić się może swoim własnym rodzajem tego produktu, w tym - z unijnym certyfikatem Chronionej Nazwy Pochodzenia. Spośród wszystkich krajów UE, włoskie sery miały ich do niedawna najwięcej – blisko 40.

"Regionalne produkty z Południa Włoch, wśród których aż 215 (na 814 w całych Włoszech i 2936 na całym świecie) posiada certyfikat Chronionej Nazwy Pochodzenia (PDO i PGI), prezentują w Warszawie ich producenci z czterech prowincji tzw. dołu apenińskiego buta: Apulii, Kalabrii, Kampanii i Sycylii" - informuje ICE.

Południe Italii to największy producent we Włoszech oliwy z oliwek, makaronów, pomidorów "pelati" czyli bez skórki, mozzarelli, oliwek a także cytrusów i innych owoców. To właśnie z tego obszaru pochodzą takie produkty jak Mozzarella di Bufala Campana DOP, pomidory "pelati" San Marzano, czerwona cebula z Tropei, pomidorki Ciliegino di Pachino, a także kilka uznanych odmian cytrusów jak na przykład czerwona pomarańcza z Etny.

"(...) import włoskiej żywności systematycznie rośnie. W ostatnich 5 latach jego wartość wzrosła aż o 31 proc. W ubiegłym roku wartość importu w 2016 roku 733,6 mln euro wzrosła o sześć procent w stosunku do roku 2015, kiedy import włoskich produktów do Polski osiągnął wartość 691,8 mln euro" - napisano w komunikacie.

ICE-Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich jest rządową agendą, której zadaniem jest wspieranie globalizacji firm włoskich w myśl strategii przyjętych przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego. (PAP)