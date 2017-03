WIG 20 zaczął dzień od spadków i mimo chwilowego wyjścia ponad kreskę w połowie sesji, pod jej koniec jeszcze pogłębił spadki i zakończył sesję 0,7-proc. spadkiem do 2.217,41 pkt. Spadki odnotowały także WIG (-0,54 proc.) oraz mWIG 40 (-0,68 proc.). Obroty na giełdzie wyniosły ok. 1 mld zł.

Pozytywnie wyróżniał się indeks małych spółek, który zyskał 1,08 proc. przy obrotach ok. 225 mln zł.

Największe obroty, 124 mln zł, podczas poniedziałkowej sesji odnotował Polimex-Mostostal, który wzrósł o 32,06 proc., co jest drugim najlepszym wynikiem w historii spółki. Polimex zyskuje mocno od początku roku i zanotował w tym okresie wzrost o ok. 270 proc.

Mocne wzrosty kontynuują także inne spółki z indeksu sWIG 80 - Rafako i CFI wzrosły po 20 proc., a PBG zyskiwało 28,16 proc. przed wstrzymaniem notowań, do którego doszło w pierwszych minutach handlu.

Wśród blue chipów największe spadki zanotował PGNiG (-3,04 proc.) i KGHM (-2,59 proc.), wzrosły zaś jedynie trzy spółki, z czego najmocniej PKN Orlen, o 1,51 proc.

Przed sesją dane finansowe opublikował PKO BP. Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2016 roku wzrósł do 593,3 mln zł z 444,3 mln zł rok. Zysk banku okazał się zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 611 mln zł. Analitycy oceniają, że wyniki banku są dobre, neutralne dla kursu, zwracają uwagę, że bank może nie wypłacić dywidendy za 2016 rok. Giełdowa wycena PKO BP obniżyła się o 1,01 proc.

W piątek po sesji wyniki finansowe podał Bank Millennium. Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2016 roku wzrósł do 131,5 mln zł z 53 mln zł rok wcześniej. Zysk netto banku okazał się 4 proc. powyżej konsensusu na poziomie 127 mln zł. Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 117 mln zł do 134 mln zł. Notowania Millennium spadły o 0,43 proc.

Po koniec tygodnia wyniki podał też Asseco Business Solutions. Zysk netto spółki w IV kw. 2016 r. wyniósł 12 mln zł wobec 11,3 mln zł konsensusu rynkowego, zaś przychody sięgnęły 46,2 mln zł wobec 45,4 mln zł oczekiwanych przez analityków. Kurs Asseco Business Solutions wzrósł o 4,69 proc. (PAP)