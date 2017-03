Liczba dżihadystów, którzy od początku konfliktu wyjechali z Niemiec do Syrii i Iraku, by wspierać Państwo Islamskie, wzrosła do 910 - podał w piątek "Der Spiegel", powołując się na dane Niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji. Ok. 145 z nich zginęło w walce.