"Mnie tak samo jak państwu zależy na Polsce równych szans. Polska równych szans oznacza także Polskę równego rozwoju, nie tylko zrównoważonego w tym znaczeniu także dbałości o środowisko naturalne, ale równego, czyli takiego, gdzie pieniądze są rozdzielane w sposób równy i proporcjonalny" - powiedział Duda zwracając się do rawiczan.

Prezydent zauważył, że mieszkańcy Rawicza jako Wielkopolanie mają głęboką tradycję starania się o solidny biznes, by budować przyszłość na porządnym fundamencie. "Przez to Wielkopolska jest jednym z najbardziej rozwiniętych regionów naszego kraju" - powiedział Duda. "Dziękuję, że jesteście dumni z tego, skąd jesteście" - dodał prezydent.

Przypomniał postać pochodzącej z Rawicza lekkoatletki, złotej medalistki igrzysk olimpijskich Anity Włodarczyk. "To przykład osoby niezwykłej, dumnej z tego, że jest Polką, reprezentantką Polski, osoby, która uważa, że nie ma granic, których nie można pokonać ciężką pracą, wysiłkiem i przekonaniem, że się zwycięży. Niech ona będzie współczesną bohaterką dla młodzieży Rawicza" - podkreślił Duda.

Dziękował mieszkańcom Rawicza za to, że pamiętają o bohaterach, którzy walczyli o wolną i suwerenną Rzeczypospolitą.

"Ci, którzy za Rzeczpospolitą ginęli, umierali, cierpieli także tutaj w rawickim więzieniu, tego właśnie by chcieli. Żebyśmy my dzisiaj, ich wnuki takimi ludźmi byli, że jeżeli nie musimy walczyć z bronią w ręku o Polskę, jeżeli nie musimy się bać, że ktoś nas uwięzi, to żebyśmy wszystkie swoje siły, zdolności i tę całą wielką energię, którą oni wsadzali, by odzyskać niepodległość i wolność, żebyśmy my ją angażowali w budowanie silnej Polski" - powiedział Duda.

Prezydent w Rawiczu (Wielkopolskie) wziął udział w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych oraz spotkał się z mieszkańcami miasta.